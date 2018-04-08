Тобольск, Тюменская область, 8 апреля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. В тюменском Тобольске владелец ТРЦ «Жемчужина Сибири» и главный инженер оштрафованы на 160 тыс. рублей за нарушения требований пожарной безопасности. Были выявлены и другие противоправные моменты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В ТРЦ

В рамках проверочных мероприятий, инициированных генеральной прокуратурой, в Тобольске проверили крупные торговые точки и здания с массовым скоплением людей. В ТРЦ «Жемчужина» нарушения требований пожарной безопасности выявлены на каждом этаже и даже на подземной парковке.

Обнаружены завалы посторонних предметов на путях эвакуации и у пожарных кранов. Двери одного из эвакуационных выходов имеют ширину менее 1,2 метра. Не предусмотрено блокирование эскалаторов с системой автоматической пожарной сигнализации на остановку в случае возникновения пожара. На первом этаже совершена перепланировка без соответствующего проекта. В каждом из четырех кинозалов в отсутствие проектной документации увеличено число посадочных мест. При проверке систем противопожарной защиты установлено, что уровень звука передаваемых речевых сообщений на подземной парковке недостаточен для их четкого восприятия.

«Словом, при пожаре там выжили бы счастливчики», — считают некоторые местные жители.

Установлено, что собственником ТРЦ «Жемчужина» является АО «Югор». По итогам проверки прокуратура в отношении АО «Югор» и его главного инженера возбудила административные дела по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф для ТРЦ составил 150 тыс. рублей, для главного инженера — 10 тыс. рублей.

По сообщению пресс-службы губернатора Тюменской области, на 6 апреля в регионе проверено 85 мест массового пребывания людей из запланированных 200. Из них проверены 10 торгово-развлекательных центров, 47 торговых центров, 16 детских досуговых учреждений, 12 учреждений культуры и спорта. Инспекционные мероприятия продлятся во всех городах и районах области до конца апреля.

Тем временем не дожил до проверки и сгорел 5 апреля в Тюмени гипермаркет детских товаров Rich Family. Инцидент произошёл ночью, пострадавших нет. Сгорело всё. Сейчас следователи выясняют, был ли это поджог или причиной пожара стало короткое замыкание.

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Напомним, что внеплановые проверки пожарной безопасности начались после страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года в городе Кемерово. В огне погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Позднее, 4 апреля, в Москве загорелся ТРЦ «Персей для детей». В огне там погиб один сотрудник центра и пострадали шесть спасателей. По предварительным данным, причиной пожара в московском ТРЦ стало короткое замыкание из-за перегрузки сетей.