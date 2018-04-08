Керчь, Крым, 8 апреля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Власти Украины гарантировали переход экипажа захваченного украинскими столовками сейнера «Норд» в Крым через пункт пропуска «Чонгар». Об этом сегодня, 8 апреля, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая — Анна Шевелева, передает «Крыминформ».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украинский флаг

"Украинская сторона гарантирует переход в Крым через «Чонгар» по выданным российской стороной команде документам. Для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — рассказала Шевелева.

Также она рассказала, что в настоящее время экипаж «Норда» «отдыхает и отсыпается» в одной из харьковских гостиниц.

Напомним, ранее украинские пограничники заблокировали российских моряков с захваченного украинскими силовиками судна «Норд» на российского-украинской границе и не выпустили их в Россию, составив на них административные протоколы о попытке якобы незаконного пересечения границы.

До этого моряка были «оштрафованы» по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»).