Санкт-Петербург, 8 апреля, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Тысячи верующих, жителей и гостей Санкт-Петербурга, встретили главный православный праздник на Невском проспекте, где находится Казанский кафедральный собор. Ощутимая задержка прибытия Благодатного огня лишь укрепила желание людей дождаться этого радостного момента.

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальная ночь в Казанском соборе

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальные свечи

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход

Пасхальное богослужение в Казанском соборе началось около 23:30 в субботу, 7 апреля. Его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В собор также прибыли губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, другие политики и высокопоставленные чиновники.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров и Георгий Полтавченко

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Первые лица духовной и светской власти Петербурга, вместе со множеством простых людей, приняли участие в крестном ходе вокруг Казанского собора, под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе». После этого началась уже основная часть пасхальной праздничной службы — заутреня и Божественная литургия.

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге

Как отмечает пресс-служба епархии, Пасхальное Евангелие читалось на восьми языках — в знак того, что проповедь Христа обращена ко всем народам. Митрополит Варсонофий начал чтение на древнегреческом, духовенство продолжило на латинском, английском, французском, иврите, немецком, мордовском и русском языках.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход вокруг Казанского кафедрального собора

Затем Митрополит Варсонофий огласил пасхальное послание главы Русской православной церкви, святейшего патриарха Кирилла, а секретарь епархиального управления, протоиерей Сергий Куксевич — пасхальное поздравление самого митрополита Варсонофия.

Дарья Драй ИА REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий с Благодатным огнем

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, прибытие Благодатного огня из Иерусалима довольно ощутимо задержалось. Лампаду с огнем должны были доставить через Москву на военный аэродром Левашово еще в 22:40 7 апреля. Правда, это время называлось «предварительным». В реальности прибытие святыни в Петербург произошло только около двух часов ночи 8 апреля. В Казанский собор лампаду с Благодатным огнем внесли в 03:05.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие с Благодатным огнем во время пасхального богослужения

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие с Благодатным огнем

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи заженные Благодатным огнем

Несмотря на задержку, большинство верующих, пришедших в собор, с помощью молитвы благополучно дождались этого радостного момента. От лампады зажгли свечи, которые раздали верующим. Частицы огня из Святой земли затем развезли по храмам Санкт-Петербургской епархии.

По окончании богослужения митрополит Варсонофий поздравил верующих с Пасхой Христовой. Пасхальные богослужения во всех храмах Санкт-Петербургу и Ленинградской области идут 8 апреля и продолжатся всю светлую седмицу.