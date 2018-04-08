Москва, 8 апреля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Поздравление главы государства опубликовано сегодня, 8 апреля, на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Российский лидер сердечно поздравляет всех православных христиан, всех граждан Российской Федерации, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

«Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи», — сказано в поздравлении президента Путина.

Глава государства также отметил роль Русской православной церкви, которая неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения.

По мнению Путина, РПЦ участвует в решении насущных социальных проблем и эта работа заслуживает самого глубокого признания.

«От души желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего», — пожелал президент.