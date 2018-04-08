Киев, 8 апреля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Киеве прокомментировало отказ украинских властей позволить экипажу захваченного украинскими силовиками сейнера «Норд» покинуть территорию Украины. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской дипломатической миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Представитель посольства подчеркнул, что российских моряки ехали на автомобилях с дипломатическими номерами.

«Они ехали на дипломатических автомобилях, однако пограничная служба не выпустила экипаж из страны», — рассказал дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские пограничники не позволили экипажу сейнера «Норд», которые ранее были отпущены на свободу, покинуть на дипломатический автомобилях РФ территорию Украины.