Курган, 8 апреля, 2018, 10:10 — ИА Регнум. В Курганской области собираются пересмотреть критерии программы по миграции из других стран с обретением гражданства РФ, так как плановый показатель по числу участников перевыполнен на 30%. Возраст потенциальных участников должен быть не менее 18 лет, образование — не ниже среднего профессионального, для студентов — очная форма обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте по труду и занятости населения по Курганской области.

Евгений Катышев Карта-флаг Курганской области

В Зауралье уже пять лет действует государственная программа переселения соотечественников. За это время в регион с её помощью приехали более 2 400 человек. Сегодня плановый показатель по числу участников перевыполнен в 1,3 раза. В 2018 году на оказание мер социальной поддержки соотечественников будет выделено 2,4 млн рублей на 200 человек участников программы.

Чаще всего по вопросу переселения обращались граждане Казахстана, Азербайджана, Армении и Украины. Большинство соотечественников выразили желание переехать на постоянное место жительство в город Курган — 49%, а также в Кетовский район — 14% и Половинский район — 7%. В 2017 году в рамках программы в Зауралье прибыло 380 человек, что оказалось в два раза выше плана и вызывает гордость департамента по труду и занятости.

Переселенцы работают в сферах образования, культуры, сельского хозяйства, промышленности, медицины. Срок действия программы по переселению соотечественников планируется увеличить до 2025 года. В ближайшее время её доработают и конкретизируют критерии отбора участников.

Однако, в целом численность населения Курганской области катастрофически снижается за счет высокой смертности населения, низкой рождаемости и продолжающейся миграционной убыли населения в иные регионы России.

В 2000 году, согласно данным Свердловскстата, население Курганской область насчитывало 1 млн 047 тыс 100 человек, в 2016 году уже 854 тыс. 100 человек, на январь 2018 года — 845 тыс. 537 человек. За восемнадцать лет население Зауралья сократилось на 201 563 человека — практически на два с половиной Шадринска. А Шадринск — второй по численности населения город региона.

Что касается миграции, то в 2000 году число прибывших в Курганскую область составило 23 179 человек, выбывших — 25 213. В 2016 году миграция возросла по прибывшим — 28 332 человек, и по выбывшим — 33 177. То есть миграция прироста не даёт. Уезжает больше, чем прибывает.

По миграции есть данные за 2016 год, когда из регионов России в Зауралье приехали 26 190 человек, выбыли в другие субъекты РФ — 32 377 человек. А также из стран СНГ прибыли 2 089 человек, выбыли — 737. причем по программе переселения соотечественников было выделено более миллиона рублей тогда. Воспользовалось ею 186 переселенцев, сообщала тогда пресс-служба главы региона, в десять раз более, чем прибыло. Зачем тогда тратятся бюджетные миллионы, не понятно. То есть понятно, что мигрантам-программникам гарантированно выправляется место работы, служебное жильё, документы, даже даётся небольшое единовременное пособие в 15 тыс. рублей на каждого члена семьи, малоимущим гарантированы все виды социальной поддержки, действующие на территории региона. Но зачем? Когда в десять раз больше людей приезжают в Курганскую область самостоятельно и делают всё то же самое без господдержки. Прироста населения нет. Деньги бюджетные тратятся. Безработица в Курганской области самая высокая в Уральском федеральном округе.

И, как видим, из Курганской области мигрируют в другие регионы России более, чем прибывают на 20%, из стран СНГ — на 35%. И радостные цифры увеличения числа мигрантов за счёт программы переселения соотечественников мгновенно тухнут.