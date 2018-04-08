Харьков, Украина, 8 апреля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Экипаж захваченного украинскими силовиками российского сейнера «Норд» не выпустили с территории Украины. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил РИА Новости представляющий интересы российских моряков адвокат Владимир Войтюк.

Dpsu.gov.ua Российское судно «Норд», захваченное украинскими пограничниками

Сообщается, что девять российских моряков с судна «Норд», которых украинских суд приговорил к штрафу, должны были покинуть в ночь на 8 апреля территорию Украины. Они двигались на дипломатических автомобилях Российской Федерации, имея при себе официальные документы — временное удостоверения для выезда за границу.

Однако украинские пограничники заблокировали их на пункте пропуска «Гоптовка» на российско-украинской границе в Дергачевском районе Харьковской области.

По словам Войтюка, украинские пограничники добились того, чтобы моряки вышли из машин, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины.

«Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам», — сообщил адвокат Войтюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд», который вышел на промысел в Азовское море. Корабль, на борту которого находились 10 российских граждан, был насильственно доставлен в порт Бердянска.

Так называемый украинский суд наложил на девятерых членов экипажа штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»).

Капитан сейнера был арестован с правом выхода под залог. Го обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Залог за капитана был внесен, но из тюрьмы его не выпустили.