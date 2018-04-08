Будапешт, 8 апреля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. В Венгрии сегодня, 8 апреля, проходят выборы в Национальное собрание республики (парламент). Избирательные участки открылись в в 06:00 по местному времени (07:00 по московскому времени).

Michael Krahe Венгерский парламент

Проголосовать на участках можно будет до 19:00 по местному времени. Сразу же после завершения голосования начнется подсчет голосов.

Венгрия — парламентская республика, выборы в Национальное собрание определят, кто будет фактически управлять страной в ближайшие четыре года. Безусловным фаворитом на выборах является правящая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном.

Против партии Орбана объединились почти все оставшиеся политические силы Венгрии. При том, что в оппозиционную коалицию вошла такие разномастные политические силы, как зеленые, ультраправая «Йоббик», Венгерская социалистическая партия, леволиберальная «Демократическая коалиция», и даже совершенно пародийные политические организации, такие как «Партия двуххвостной собаки.

Все они однако вряд ли смогут набрать большинство голосов. По данным соцопросов Орбан и «Фидес» могут рассчитывать либо на простое большинство в Национальном собрании, либо на конституционное, как это было до выборов.

Примечательно, что оппозиционные партии, объединившиеся в борьбе с «Фидес», были вынуждены скорректировать свои позиции. Так, «Йоббик», объединившись с либералами, перестал открыто выступать за снятие антироссийских санкций, а либералы, в свою очередь, покончили с обвинениями националистов в антисемитизме.

«Фидес» и Орбан открыто заявляют, что оппозиция подпитывается деньгами известного финансиста Джорджа Сороса. По всей стране установлены предвыборные плакаты с изображением миллиардера Джорджа Сороса и лидеров оппозиционных партий.

Сам Орбан уверен, что Сорос намерен поменять власть в Венгрии, и неоднократно обвинял бизнесмена в попытке устроить государственный переворот.