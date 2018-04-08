Оттава, 8 апреля, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Число жертв смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, перевозившего молодежную хоккейную команду в Канаде, возросло до 15 человек. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает телеканал CTV со ссылкой на местную полицию.

UK Railway and Road Transport Авария с участием автобуса

Напомним, автобус, перевозивший юных хоккеистов из команды «Гумболдт Бронкос» попал в ДТП в 30 километрах к северу от города Тисдейл в канадской провинции Саскачеван.

Известно, что тяжелый грузовик с полуприцепом протаранил автобус, в котором находились 29 человек, включая водителя.

Сперва сообщалось о 14 погибших и 143 пострадавших, трое из которых находились на тяжелом состоянии. Теперь число жертв возросло до 15 человек.