Сургут, Югра, 8 апреля, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Сургутский полигон твёрдых бытовых отходов продолжит свою работу. Вопреки судебному решению, принятому по иску транспортной прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Сургута.

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Напомним, сургутскую свалку должны рекультивировать по решению суда, так как полигон находится в опасной близости к аэродрому. Гигантская свалка привлекает птиц, которые делают полёты опасными. Столкновения воздушных судов с птицами уже приводили к сложным ситуациям в 2016—2017 годах. Эксплуатант полигона, муниципальное учреждение «Сургутский кадастровый центр «Природа», должно было исполнить решение суда в течение 90 дней.

Представители горадминистрации апеллировали на суде к тому, что при рекультивации Сургутского полигона мусор придётся возить за 27 км от экономической столицы Югры, что неминуемо скажется на тарифах.

«Ежедневно 250 мусоровозов обслуживают многоквартирные дома, организации и предприятия города. За год на территории сургутского полигона перерабатывается около 800 тысяч кубических метров отходов. При этом стоимость размещения отходов является самой низкой в округе», — сообщает пресс-служба горадминистрации Сургута.

Но суд признал безопасность полётов важнее экономической составляющей. Решение Судебной коллегии по гражданским делам суда ХМАО вступило в силу 6 апреля 2018 года.

Однако СГМУП «СКЦ Природа» направило в Сургутский городской суд заявление о предоставлении отсрочки исполнения данного судебного акта до 2021 года. А также инициировало дальнейшее обжалование решения в окружном кассационном суде, полагаясь на независимую экспертизу, утверждающую, что расстояние от свалки до аэропорта соответствует законодательным нормам.