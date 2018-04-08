Лондон, 8 апреля, 2018, 06:14 — ИА Регнум. Власти Великобритании предложат бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии перебраться в США и жить там под новыми именами. Об этом сообщает британская воскресная газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правительства.

Jonund Британский флаг

Отмечается, что сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 и их коллеги из ЦРУ обсуждали варианты того, как уберечь жизни Скрипалей от новых посягательств. Британская сторона предлагала отправить их в одну из своих стран — партнеров по обмену разведданными: США, Канаду, Новую Зеландию или Австралию.

Предпочтительным оказался самый первый вариант. Очевидно, что в США Скрипалей, получивших новые имена, будет легче защитить. Вероятность того, что их там убьют — меньше, рассказал изданию источник в разведке.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по утверждениям британских властей, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» в городе Солсбери. Несколько недель они находились в критическом состоянии. В конце марта стало известно, что 33-летняя Юлия Скрипаль пришла в себя, а 6 апреля улучшилось самочувствие ее 66-летнего отца.

Лондон обвиняет в причастности к нападению на Скрипалей Россию. Так, глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что распоряжение об устранении Скрипаля якобы отдал лично Владимир Путин. Москва все обвинения по «делу Скрипаля» отвергает, настаивая на их бездоказательности.

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