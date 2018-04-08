Барнаул, 8 апреля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Ледоход на Оби в Алтайском крае ожидают со дня на день, но некоторые горные реки уже вскрылись. Специалисты Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фиксируют разрушение ледового покрова на гидропостах. Критическая отметка превышена на реке Алей в районе Алейска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Паводок на Оби

«Во многих местах талая вода насколько стремительно приходит, настолько же быстро и уходит. Если раньше сценарий половодья был достаточно предсказуемым — мы знали, куда пойдет вода, где она будет через несколько дней, — то теперь всё развивается по сценарию 2014 года: вода одновременно наступает сразу по десяткам направлений», — пояснил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин.

Этот зрелищный процесс мартовского ледохода на горной реке представлен на видео.

Плюсовые температуры в регион вернулись 5 апреля. Процесс разрушения снежного покрова вот уже вторые сутки ускоряют дожди, что может осложнить паводковую ситуацию в Алтайском крае.

Но как заверили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на сегодняшний день на территории Алтайского края подтопленных жилых домов нет. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России занимаются работами по откачке воды с низменных участков территорий населенных пунктов и оказывают адресную помощь населению.

Между тем известно, что вода держится в 24 населённых пунктах в 8 муниципальных образованиях края. Но и там социально-значимые объекты не подтоплены.

Дороги федерального, регионального, межмуниципального значения открыты во всех направлениях за исключением автодороги межмуниципального значения в Топчихинском районе. Из-за выхода из берегов реки Алей произошло подтопление и размыв участка дороги Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный, отсутствует движение до села Красноярка. Имеется альтернативный проезд по автодороге Чистюнька — Володарка — причал. Все районы, по которым протекают основные реки края и где возможно подтопление населенных пунктов, контролируются пожарно-спасательными подразделениями МЧС России.

Не вызывает пока опасений и обстановка в Республике Алтай.

«В настоящее время подтопленных населённых пунктов нет, нарушений жизнедеятельности населения на допущено. Повышение воды в реках прогнозируется с 11—12 апреля», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Республике Алтай Александр Романов.

Напомним, в конце марта 2018 года Алтайский край стал первой сибирской территорией, пострадавшей от паводка. В зону подтопления порали 1825 приусадебных участков и 467 жилых домов с населением 1240 человек.