Вашингтон, 8 апреля, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Секретные консультации по подготовке встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына проводят представители США и Северной Кореи. Возможных мест для саммита пока два: КНДР или Монголия, передает телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

По данным источников канала, с американской стороны основная роль в переговорах принадлежит центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США. Представители обеих стран уже не раз контактировали, так, они встречались на территории третьей страны.

Место и время встречи пока не выбрано. Представители КНДР предлагают провести саммит в Пхеньяне, однако пока нет уверенности в том, что на это согласятся США. В качестве альтернативного варианта рассматривается столица Монголии Улан-Батор.

Саммит может пройти в конце мая или июне 2018 года. Когда место для саммита будет выбрано, руководители разведок обеих стран встретятся, уточняет телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Американская сторона подтвердила этот факт. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс предположила, что Пхеньян выразил готовность к переговорам на фоне направленных против КНДР санкций.

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