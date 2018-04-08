Лондон, 8 апреля, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Магазин дорогих украшений в центре Лондона подвергся нападению вооруженной банды. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Цитата из к/ф «Мачете». Реж. Итан Маникис, Роберт Родригес. 2010. США Нападение с мачете

В распоряжении издания оказалось видео, запечатлевшее пятерых злоумышленников. Все они были в шлемах и масках: двое ворвались в помещение, остальные ждали на улице.

Затем двое налетчиков выбежали из магазина с мешками, и все вместе грабители скрылись. Покидая место преступления, они «размахивали своим ужасным оружием», отмечает издание.

Возле магазина злоумышленники оставили красный мопед и молоток. В полиции отметили, что, вероятно, речь идет об ограблении.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в середине марта неизвестные также ограбили ювелирный магазин. Добычей вооруженных налетчиков стали украшения на 50 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.