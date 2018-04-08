Женева, Швейцария, 8 апреля, 2018, 05:11 — ИА Регнум. В одном из ресторанов Женевы взорвался газовый баллон, пострадали 15 человек. Об этом сообщает газета Tribune de Geneve.

Взрыв

Инцидент произошел днем 7 апреля, в помещении вылетели стекла. У некоторых пострадавших — ожоги первой и второй степени. Находившиеся на террасе получили порезы осколками стекла.

Отмечается, что экстренные службы прибыли на место через пять минут после получения сообщения о взрыве. Госпитализация потребовалась восьми пострадавшим — их отправили в больницу для более детального обследования.

Газовый баллон в ресторане использовали при приготовлении отдельных блюд. Обстоятельства ЧП выясняет полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошел 2 апреля в ресторане Burger King в Ереване: там взорвался баллон с кислородом. Пострадали восемь человек, заведению нанесен значительных ущерб.

Среди пострадавших — трое российских граждан. Всех раненых госпитализировали, их жизни — вне опасности.

Читайте также: На Сицилии прогремел взрыв: есть жертвы