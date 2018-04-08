Вашингтон, 8 апреля, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Власти США не исключают применения химического оружия в сирийском городе Дума. В случае подтверждения этого факта ответственность ляжет на Россию, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

В госдепартаменте США отметили, что прежде «сирийский режим» уже применял химоружие против мирного населения, и это «даже не подлежит обсуждению». В конечном итоге ответственность за химатаки несет Россия, утверждают в Вашингтоне.

Госдеп продолжает внимательно отслеживать информацию на этот счет, отмечено в заявлении. Так, беспокойство ведомства вызывают появившиеся в СМИ сообщения о химатаке в районе больницы в Думе. Её жертвами стали по меньшей мере 40 человек, еще несколько сотен пострадали.

Сирийское национальное агентство (SANA) сообщает, что дезинформацию о якобы применении правительственными силами химоружия распространяют группы боевиков, находящиеся под угрозой уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Дамаск не раз отвергал обвинения в использовании химоружия, заявляя, что ответственность за такие атаки несут боевики. Москва также отвергала обвинения США и призывала к расследованию всех инцидентов с химоружием.