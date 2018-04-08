Симферополь, 8 апреля, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Встреча адвокатов с арестованным капитаном российского сейнера «Норд» Владимиром Горбенко состоялась в изоляторе временного содержания (ИВС) в Херсоне. Моряку передали необходимые вещи, сообщил юрист Дмитрий Щербина.

Dpsu.gov.ua Российский сейнер «Норд» в украинском плену

Он рассказал, что 7 апреля смог навестить Горбенко в ИВС вместе с другим адвокатом экипажа сейнера Александром Руденко. Капитану «Норда» передали продукты питания, медикаменты, гигиенические принадлежности и одежду. Горбенко также получил поздравления с Пасхой и праздничный кулич.

«Удалось добиться, чтобы ему поставили столь необходимую капельницу, потому что до этого ему давали только таблетки», — сказал Щербина ТАСС.

Читайте также: После освобождения из-под стражи капитан «Норда» отправился в больницу

Адвокат добавил, что капитан в целом в порядке, его состояние — «среднее». Горбенко, как ожидается, выйдет из изолятора 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта российский сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками в Азовском море и отконвоирован в порт Бердянск. На борту находились десять моряков, все они граждане РФ.

Украинский суд наложил на рыболовецкое судно арест. 7 апреля стало известно, что весь экипаж, исключая капитана, отпустили на свободу.

Читайте также: После освобождения из-под стражи капитан «Норда» отправился в больницу