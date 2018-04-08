Каир, 8 апреля, 2018, 04:02 — ИА Регнум. В 2017 году объем поставок египетских товаров в Россию вырос на 35%. Об этом заявил министр промышленности и торговли Египта Тарик Кабиль.

Флаг Египта

По итогам года Египет поставил в Россию товаров на $504,6 млн, тогда как в начале года показатель составлял $374,1 млн. Преодоление полумиллиардной отметки министр назвал важным шагом на пути к качественному скачку в экономических отношениях Каира и Москвы.

Больше всего вырос экспорт фруктов и овощей — на 39%, до $375,5 млн. Объем поставок продуктов питания вырос на 115% — до $21 млн, сообщает ТАСС.

Кроме того, Египет стал поставлять в РФ в шесть раз больше бытовых товаров (рост до $28,3 млн) и на 48% больше фармацевтических препаратов (рост до $10,5 млн).

Объем внешнеторгового оборота РФ и Египта приближается к $3 млрд. Египет поставляет в РФ картофель, цитрусовые, клубнику и другие продукты, Россия же является для Египта крупнейшим поставщиком пшеницы.

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