Вашингтон, 8 апреля, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли заявил президенту США Дональду Трампу, что может подать в отставку. Об этом сообщает информационный портал Axios.

U.S. Department of Homeland Security Джон Келли

Источники издания отмечают, что 28 марта в Овальном кабинете между Трампом и Келли произошел разговор. После беседы глава аппарата Белого дома выразил намерение покинуть свой пост.

Вместе с тем портал отмечает, что Келли и прежде грозился отставкой. За последние восемь месяцев такие заявления он делал не раз.

Газета The Washington Post (WP), ссылаясь на собственные источники в администрации главы США, сообщает, что Келли лишился авторитета и поддержки со стороны своих подчиненных. Вместе с тем президент США консультируется с Келли чаще, чем с другими, и принимает во внимание его рекомендации в области национальной безопасности и иммиграции.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние недели Дональд Трамп принял несколько серьезных кадровых решений. Так, он назначил бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на место госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона, а новым помощником по национальной безопасности вместо Герберта Макмастера сделал Джона Болтона.

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