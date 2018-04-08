Москва, 8 апреля, 2018, 03:24 — ИА Регнум. На вооружение Воздушно-космических сил России в 2018 году поступят три полковых комплекта зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщил 8 апреля журналистам главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРС С-400

Он отметил, что в 2017 году четыре зенитных ракетных полка прошли перевооружение на ЗРС С-400. Ещё три полка будут перевооружены на систему «Триумф» до конца 2018 года.

На сегодняшний день, пояснил Суровикин, зенитные ракетные войска соединений противовоздушной обороны располагают современными ЗРС «Триумф», ЗРС С-300 «Фаворит», зенитными ракетными пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-С».

Российская зенитная ракетная система большой дальности С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, включая ракеты среднего радиуса действия. ЗРС может также поражать наземные объекты.

Дальность действия С-400 — до 400 км, ЗРС может поражать цели на высоте до 30 км. Производитель ЗРС — концерн «Алмаз-Антей». На вооружении российской армии системы С-400 стоят с 2007 года.

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