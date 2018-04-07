Москва, 8 апреля, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев приняли участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Трансляцию церемонии публикует «Пятый канал».

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев на пасхальном богослужении. 2017

Главу правительства России сопровождала супруга Светлана Медведева. Также в храм приехали мэр Москвы Сергей Собянин, другие представители власти и общественные деятели.

Праздничное богослужение совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее в храм доставили Благодатный огонь, сошедший 7 апреля в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Глава государства и предстоятель РПЦ обменялись пасхальными подарками. Путин подарил патриарху Кириллу яйцо из уральского нефрита, помещенное в украшенный позолотой и полудрагоценными камнями корпус. Его изготовили в единственном экземпляре в Челябинской области, в городе Златоусте.

Патриарх преподнес в дар президенту и премьер-министру пасхальные яйца.

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