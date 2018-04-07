Москва, 8 апреля, 2018, 02:10 — ИА Регнум. В деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появляются новые факты. Не исключено, что они полностью перевернут картину произошедшего, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью, фрагмент которого был показан на «Первом канале».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Появляются всё новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело», — сказал Небензя.

По словам дипломата, в последнее время возникают сомнения в том, что же вообще произошло в британском Солсбери в начале марта. Собственно, «а был ли мальчик», отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании утверждают, что 4 марта 66-летнего Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона, и его 33-летнюю дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом. Несколько недель пострадавшие находились в больнице в бессознательном состоянии, однако в начале апреля пришли в себя.

Лондон обвиняет Москву в причастности к инциденту: яд категории «Новичок» якобы разрабатывался в России. Российская сторона опровергает все обвинения, подчеркивая их бездоказательность.

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