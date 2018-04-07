Мюнстер, Германия, 8 апреля, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Данные о том, что наезд на людей в городе Мюнстере был террористической атакой, отсутствуют. Об этом заявил в эфире немецкого телеканала NTV министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль.

Cornelius Bartke Немецкие полицейские

«Пока нет данных, которые говорили бы о том, что имел место исламистский мотив», — сказал Ройль.

Глава регионального МВД также подтвердил, что предполагаемый виновник инцидента — гражданин Германии. Речь не идет о беженце или ком-либо подобном, уточнил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, Херберт Ройль также уточнил количество погибших в результате инцидента в Мюнстере. Всего погибло три человека: двое — под колесами автомобиля, третий — водитель — покончил с собой.

7 апреля грузовой автомобиль протаранил летнее кафе в центре Мюнстера. Помимо погибших, 20 человек получили ранения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

За рулем находился мужчина 1969 года рождения. У него, предположительно, были психические отклонения.