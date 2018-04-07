Мюнстер, Германия, 8 апреля, 2018, 01:39 — ИА Регнум. При наезде грузовика на группу людей в центре Мюнстера погибли два человека, кроме того, управлявший автомобилем мужчина покончил с собой. Об этом заявил на пресс-конференции глава МВД федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль.

Matti Blume Немецкая полиция

Он подчеркнул, что общее число погибших в результате инцидента — три человека. Ранее сообщалось о троих погибших под колесами грузовика пешеходах и совершившем суицид водителе.

«Погибли три человека — две жертвы атаки и нападавший, который покончил с собой. В сумме трое», — цитирует Ройля немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Еще 20 человек получили травмы. Шестеро пострадавших — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в центре города Мюнстер грузовик протаранил группу пешеходов. За рулем находился мужчина 1969 года рождения, он совершил суицид. Водитель, предположительно, имел отклонения психики.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глубоко потрясена произошедшим. Президент России Владимир Путин выразил руководству ФРГ свои соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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