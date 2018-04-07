Москва, 8 апреля, 2018, 01:21 — ИА Регнум. Бомбардировки возглавляемой США западной коалиции фактически стерли сирийский город Ракка с лица земли. Подтверждающие это снимки опубликованы Министерством обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Аэрофотосъемка свидетельствует: разрушения городских кварталов Ракки — катастрофические. Для сравнения военное ведомство приводит снимки, сделанные в 2014 году.

«Разрушено большинство жилых зданий, больниц, мечетей, школ и объектов жизнеобеспечения», — говорится в описании к современным снимкам, на которых видны лишь руины.

Отмечается, что возвращающиеся в город люди рискуют пострадать или погибнуть в результате подрывов неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов. Таких случаев с октября 2017 по март 2018 года произошло около восьмисот. Ранения получили 658 человек, еще 130 — погибли.

Читайте также: Операция «Гнев Евфрата» и другие тайны Сирии

«Каждую неделю фиксируется 25−30 случаев подрыва мирных жителей», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, после бомбардировок под руинами зданий остались тысячи тел мирных жителей. Трупы разлагаются, отравляя водоносные слои.

Условий для безопасного возвращения в Ракку жителей не создано, жизнь и здоровье тех, кто всё же вернулся, находятся под угрозой. В городе не действует водопровод, не работают больницы, аптеки и магазины, не проведено разминирование.