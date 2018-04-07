Москва, 7 апреля, 2018, 23:35 — ИА Регнум. В международном аэропорту Внуково-1 приземлился самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного, получившей Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня. Об этом в субботу, 7 апреля, сообщает РИА «Новости».

Михаил Шигорин Благодатный огонь в Храме Гроба Господня

В московском аэропорту собрались сотни верующих, чтобы получить частицы Благодатного огня и принести святыню в свои дома и храмы.

Отметим, что в РФ огонь привезен спецрейсом в особых лампадах.

Напомним, Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме 7 апреля. Благодатный огонь ежегодно загорается по молитвам православных накануне Пасхи в Кувуклии — часовне над плитой Гроба Господня в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).

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