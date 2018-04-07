Новотроицк, Оренбургская область, 7 апреля, 2018, 23:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области заключённые исправительной колонии №3 объявили голодовку. От еды они отказывались четыре дня, пишут местные СМИ.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Колония находится в районе города Новотроицка. Количество участников акции протеста варьируется от 10 др 50. Они недовольны условиями содержания, качеством еды и некоторыми другими ограничениями.

Как сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге» со ссылкой на председателя областной Общественной наблюдательной комиссии, члены которой посетили колонию, Альбину Абязову, всего от еды отказались 13 человек. В аппарате уполномоченного по правам человека заявляют о 15−17 участниках. При этом подчёркивают, что единых требований голодающие не заявили.

Издание Orsk.ru пишет о более 100 участниках акции протеста. Изначально их было порядка 50. По данным интернет-портала, они жаловались на переполненность камер, сокращение числа свиданий, практически бесплатный труд и т.д. Издание также, ссылаясь на родственников заключённых, отмечает, что жалобы граждан не доходят до адресатов.

По последним данным, озвученным изданием Orsk.ru, к настоящему времени голодовка прекращена. Это стало возможно после того, как к голодающим вышел один из руководителей колонии, выслушал их и пообещал разобраться. Кроме того, по данным издания, в колонии уже работает специальная комиссия, которая пока не выявила нарушений.

Отметим, в колонии №3 действует строгий режим. Здесь отбывают наказание лица, осуждённые за тяжкие преступления.

В управлении ФСИН по Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.