Москва, 7 апреля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с наездом грузовика на людей в городе Мюнстер. Об этом, как передает RT, сообщает пресс-служба Кремля.

Соболезнования

«В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2018 г. в Мюнстере грузовик въехал в толпу людей. По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека, еще более 20 получили различные травмы.

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