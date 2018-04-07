Москва, 7 апреля, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Племянница отравленного экс-офицер ГРУ Сергея Скрипаля Виктория публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой помочь ей с выдачей британской визы. Об этом сообщило издание Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в его эпицентре находятся живые люди, — сказала Виктория Скрипаль. — Это наша семья, которой сейчас нужно быть вместе».

Ранее Виктория в разговоре с сотрудниками СМИ рассказала, что власти Великобритании действительно отказали ей в визе. Более того, после единственного телефонного разговора с Юлией она уже не смогла связаться со своей родственницей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в британском городе Солсбери в результате взаимодействия с неизвестным отравляющим веществом пострадали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Британские власти, не предоставив доказательств, сразу же заявили о причастности Москвы к произошедшему.

Москва отвергла все обвинения.

Читайте также: Лондон назвал формальные причины отказа в визе племяннице Скрипаля

А также: Посольство РФ — о визе Виктории Скрипаль: Лондону есть что скрывать