Санкт-Петербург, 7 апреля, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Дом на проспекте Народного Ополчения в Красносельском районе Петербурга, пострадавший, предположительно, от взрыва газа, не успели восстановить в обещанные властями сроки. Об этом сообщили 7 апреля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Обследование конструкций дома сразу после взрыва

Напомним, взрыв прогремел вечером 13 марта 2018 года, обрушились внешние панели и лестничные марши на 7, 8 и 9 этажах панельного дома №219 по проспекту Народного Ополчения, вспыхнул пожар, пострадали три человека, еще четверо обратились к медикам из-за перенесенного стресса. К счастью, никто не погиб. Из дома были эвакуированы 82 человека. Без крова остались около 90 человек.

Чиновники сразу после ЧП пообещали, что дом восстановят за месяц. Однако теперь выяснилось, что аварийно-восстановительные работы планируется завершить в срок до конца мая.

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Вице-губернатор Николай Бондаренко лично контролирует процесс восстановления, утверждают в Смольном. Так, 7 апреля в школе №399 он встретился с пострадавшими жителями.

Бондаренко сообщил, что с 15 марта специалисты АО «КБ ВиПС» обследовали строительные конструкции здания, его состояние после обрушения. Согласно выводам специализированной организации, в целом здание «работоспособно» за исключением зоны, подвергшейся разрушению от взрыва.

К 6 апреля в третьей парадной подрядчик демонтировал 72 плиты из 148-ми, частично восстановил лестничные пролеты и клетки, теперь компания приступила к восстановлению водопровода, отопления, электроснабжения. Далее планируется демонтировать остальные 76 плит, восстановить лестницы до 9 этажа, затем приступить к отделке, восстановить дворовой фасад.

Кроме того, с 3 по 5 апреля жилищники осмотрели квартиры во 2, 3 и 4 парадных и выяснили, что ремонт требуется в 22 квартирах.

По данным на 7 апреля, экстренной социальной помощи попросили 39 пострадавших, которым до 10 апреля выплатят совокупно почти 4,5 млн рублей.

Добавим, в третьей парадной проживало 45 семей, 27 из них предоставили временное жилье в маневренном фонде.

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По словам Бондаренко, «все работы идут строго по графику». Вице-губернатор предложил жителям выбрать инициативную группу от собственников пострадавшего дома, которые смогут ознакомиться с проектной документацией и ежедневно контролировать работу строителей. Гарантийный срок на нее составит 3 года, по окончании восстановительных работ все жители смогут вернуться в свои квартиры.

Кроме того, дом включат в программу капитального ремонта фасада на 2019 год.

Напомним, ГСУ СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту взрыва бытового газа по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ. По данным СМИ, по уголовному делу о взрыве в доме №219 по проспекту Народного Ополчения до сих пор нет фигурантов, обвинение никому не предъявлено. Версия взрыва газа остается приоритетной. Расследование продолжается.