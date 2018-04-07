Берлин, 7 апреля, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Власти Германии сделают все возможное для расследования причин трагедии в центре города Мюнстер. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, слова которой обнародованы на сайте правительства страны.

Sven Mandel Ангела Меркель

«Я глубоко потрясена в связи с ужасными событиями в Мюнстере, — заявила Меркель. — В настоящее время делается все возможное для выяснения деталей произошедшего и поддержки пострадавших и их родственников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовик въехал в толпу людей в Мюнстере 7 апреля 2018 г.

По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека, еще более 20 получили различные травмы.

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