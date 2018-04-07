Берлин, 7 апреля, 2018, 21:25 — ИА Регнум. 7 апреля на стадионе «Фолькспаркштадион» был разыгран матч 29-го тура Бундеслиги 2017/18 между командами «Гамбург» и «Шальке-04». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В дебюте матча бразильский защитник Налдо открыл счет, замкнув навес Калиджури со стандарта — 0:1. Через 8 минут вингер сборной Хорватии Филип Костич сравнял счет после ассиста Жустино Дугласа — 1:1. В дебюте второго тайма Льюис Холтби вывел хозяев вперед — 2:1. Через 11 минут форвард сборной Австрии Гвидо Бургшталлер вновь сделал счет равным — 2:2. На 84-й минуте Аарон Хант вырвал победу для своей команды — 3:2. Ассистом отметился Джатта.

Статистика матча («Гамбург"/"Шальке-04»)

Удары 12/8

Удары в створ 7/5

Владение 60%/40%

Фолы 13/12

С 52-мя очками «Шальке-04» укрепился на втором месте. «Гамбург» с 22-мя баллами поднялся на 17-ю строчку.

Составы на матч:

«Гамбург»: Поллерсберк, ван Дронгелен, Дуглас, Кириакос, Сакаи, Холтби, Хант, Костич, Штейнманн, Ито, Вальдшмидт.

«Шальке-04»: Фарманн, Настасич, Стамбули, Налдо, Мейер, Горецка, Калиджури, Керер, Арит, Бургшталлер, Эмболо.

Главный арбитр матча: Кристиан Дангерт.

Предупреждения: Кириакос — 8, Настасич — 56, Бургшталлер — 66, Штейнманн — 73.

Голы: Налдо 9 — 0:1, Костич 17 — 1:1, Холтби 53 — 2:1, Бургшталлер 63 — 2:2, Хант 84 — 3:2.