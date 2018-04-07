Лондон, 7 апреля, 2018, 21:24 — ИА Регнум. 7 апреля на стадионе «Этихад» был разыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился волевой победой «манкунианцев» со счетом 2:3.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 25-й минуте защитник сборной Бельгии Венсан Компани открыл счет, замкнув навес Лероя Сане со стандарта — 1:0. Через 5 минут немецкий хавбэк Илкай Гюндоган удвоил преимущество в счете точным ударом в дальний нижний угол — 2:0. В роли ассистента выступил Рахим Стерлинг. В дебюте второго тайма французский атакующий полузащитник Поль Погба сократил отставание в счете после великолепного паса Андера Эрреры — 2:1. Через 2 минуты Погба оформил дубль и сравнял счет — 2:2. Ассистом отметился Алексис Санчес. На 69-й минуте защитник сборной Англии Крис Смоллинг вывел гостей вперед — 2:3.

Статистика матча («Манчестер Сити"/"Манчестер Юнайтед»)

Удары 15/5

Удары в створ 6/4

Владение 63%/37%

Фолы 16/9

С 84-мя очками «Манчестер Сити» остался в 3-х очках до чемпионского титула. «МЮ» с 71-м очком продолжает удерживать 2-ю строчку.

Составы на матч:

«Манчестер Сити»: Мораеш, Данило, Компани, Делф, Отаменди, Гюндоган, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Сане, Сильва.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Янг, Валенсия, Погба, Санчес, Лингард, Эррера, Матич, Лукаку.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Эррера — 37, Лукаку — 45, Стерлинг — 63, Фернандиньо — 79, Агуэро — 80, Погба — 81, Данило — 90+1, Компани — 90+2, Жезус — 90+3.

Голы: Компани 25 — 1:0, Гюндоган 30 — 2:0, Погба 53 — 2:1, Погба 55 — 2:2, Смоллинг 69 — 2:3.