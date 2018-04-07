Берлин, 7 апреля, 2018, 21:19 — ИА Регнум. За рулем наехавшего на толпу людей в немецком городе Мюнстер грузовика находился гражданин Германии. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

По информации издания, у мужчины, родившегося на территории страны в 1969 году, были психические отклонения. После наезда на пешеходов предпологаемый виновник покончил с собой.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов обследуют «жилище мужчины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2018 г. в городе Мюнстер водитель грузовика совершил наезд на группу людей.

По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще более 20 получили различные травмы.

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