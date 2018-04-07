Тула, 7 апреля, 2018, 20:55 — ИА Регнум. 7 апреля на стадионе «Арсенал» был разыгран матч 25-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Уфа». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «пушкарей».

Константин Савченко Игорь Горбатенко

В дебюте матча Игорь Горбатенко открыл счет, замкнув прострел Эванса Канга — 1:0. Через 14 минут Дмитрий Стоцкий сравнял счет — 1:1. На 72-й минуте Горбатенко оформил дубль и принес «Арсеналу» победу — 2:1.

Статистика матча («Арсенал"/"Уфа»)

Удары 10/4

Удары в створ 4/3

Владение 52%/48%

Фолы 13/14

С 34-мя очками «Уфа» опустилась на 7-ю позицию. «Арсенал» с 35-мю очками поднялся на 6-е место.

Составы на матч:

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Комбаров, Хагуш, Альварес, Берхамов, Кангва, Ткачев, Сунзу, Горбатенко, Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Неделчару, Табидзе, Йокич, Салатич, Живоглядов, Пауревич, Сысуев, Стоцкий, Обляков.

Главный арбитр матча: Кирилл Левников.

Предупреждения: Сысуев — 5, Беляев — 40, Салатич — 57.

Голы: Горбатенко 2 — 1:0, Стоцкий 16 — 1:1, Горбатенко 72 — 2:1.