Рим, 7 апреля, 2018, 20:53 — ИА Регнум. 7 апреля на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 31-го тура Итальянской Серии А между командами «Рома» и «Фиорентина». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу «фиалок».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча итальянский хавбэк Марко Бенасси открыл счет, замкнув прострел Риккардо Сапонары — 0:1. Через 32 минуты Джованни Симеоне удвоил преимущество в счете, реализовав выход 1 на 1 с голкипером — 0:2. Асситом во второй раз отметился Сапонара.

Статистика матча («Рома"/"Фиорентина»)

Удары 19/3

Удары в створ 8/2

Владение 75%/25%

Фолы 7/7

Набрав 50 очков «Фиорентина» поднялась на 7-ю строчку. «Рома» с 60-ю очками рискует потерять 3-е место уже в этом туре.

Составы на матч:

«Рома»: Беккер, Жезус, Фацио, Перес, Манолас, Наингголан, Строотманн, Гоналон, Джеко, Дефрель, Эль-Шаарави.

«Фиорентина»: Спортьелло, Лорини, Бираги, Песселья, Уго, Дабо, Верету, Бенасси, Сапонара, Симеоне, Эссерик.

Главный арбитр матча: Микаэль Фаббри.

Предупреждения: Уго — 14, Лорини — 43, Джеко — 57, Эль-Шаарави — 75, Коларов — 85, Перес — 90.

Голы: Бенасси 7 — 0:1, Симеоне 39 — 0:2.