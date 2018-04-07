Амстердам, 7 апреля, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выдворенный с территории Украины, будет работать лектором в Академии спикеров Нидерландов. Об этом сам политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер.1968. СССР «Графа Монте Кристо из меня не вышло!»

«Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве, — написал Саакашвили. — Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями».

Экс-президент Грузии также выразил надежду, что ему не придется «долго читать лекции».

«Опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации», — отметил Саакашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Украины депортировали бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу, откуда он смог незаконно прорваться на Украину осенью 2017 г. Почти полгода Саакашвили, находясь на Украине, пытался организовать уличный протест для свержения президента страны Петра Порошенко.

Из Польши Саакашвили поехал к своей семье в Нидерланды. Там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

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