Калининград, 7 апреля, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Власти Калининградской области погасили конфликт между торговцами Центрального рынка и рабочими, которые приступили к благоустройству пешеходной улицы Профессора Баранова.

Gov39.ru На Центральном промтоварном рынке Калининграда

Напомним, в середине недели рыночники попытались помешать рабочим, которые перекрыли проезд и таким образом препятствовали возможности выгрузки товаров. В частности торговцы самовольно сдвинули металлическое ограждение, в следствие чего пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

«Вполне спокойно поговорили в интеллигентном ключе: показали, рассказали. Было недопонимание и слухи, разговоры от того, что будут закладываться въездные арки, до совсем экстравагантных, не буду вдаваться в подробности. Но объяснили, что никаких арок закладывать никто не собирается и никогда не собирался. Были страхи у людей, которые развеялись. Договорились, что в понедельник ещё детально всё продемонстрируем, и в принципе у них никаких экстремистских настроений я не увидел», — цитирует регионального вице-премьера Гарри Гольдман портал «Калининград.Ru».

По словам чиновника, на период реконструкции улицы разгрузка товара будет организована с другой стороны от улицы Профессора Баранова.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что федеральный центр выделил 300 млн рублей на благоустройство центральной пешеходной магистрали Калининграда — улицы Профессора Баранова. Эта улица связывает ключевую площадь Калининграда — пл. Победы — с Верхним озером, однако магистраль проходит через Центральный рынок, где дорога забита торговыми ларьками, машинами и беспорядочной «блошиной ярмаркой».

Благоустройству улицы Профессора Баранова будет дана оценка на всероссийском форуме «Среда для жизни: всё о жилье», который состоится 18−20 мая в Калининграде при поддержке Минстроя РФ, АО «Дом.РФ» и правительства Калининградской области.