Великий Новгород, 7 апреля, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Врачи приёмного покоя Первой городской клинической больницы Великого Новгорода, у забора которой 2 апреля скончался пациент, «не имели права выйти и оказать помощь человеку, который находился за пределами больницы». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение сегодня, 7 апреля, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» высказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США «Медицинская помощь»

«Формально, по закону, врачи, возможно, и правы. Об этом станет известно по результатам проверки, которая проводится. А вот по-человечески… Будем думать, искать варианты, если потребуется — предлагать изменения в законодательство, чтобы не допускать таких ситуаций в дальнейшем. Излишняя зарегулированность не должна мешать врачам делать свою работу, спасать человеческие жизни», — отметил Никитин.

Он пообещал опубликовать результаты этой работы, а также обратился к новгородцам с призывом «обращать больше внимания на тех, кто нас окружает».

Глава региона также отметил, что вызванная на помощь мужчине скорая помощь «приехала в установленное нормативами время». Всю эту ситуацию Андрей Никитин назвал неприятной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 55-летний мужчина умер около забора Первой городской клинической больницы Великого Новгорода вечером 2 апреля, не дождавшись скорой помощи. Первоначально мужчина был доставлен в больницу на скорой, но, как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, самовольно оставил приёмный покой. После повторного вызова скорой, которой сделал охранник больницу, скорая прибыла к мужчине через 19 минут, когда он был уже мёртв.