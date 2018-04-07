Берлин, 7 апреля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Число жертв при наезде грузовика на толпу людей в немецком городе Мюнстер увеличилось до четырех человек. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил представитель полиции Андреас Боде.

Дарья Алексеева ИА REGNUM Мюнстер. Центр города

«В результате инцидента в Мюнстере погибли три человека, четвертый — предполагаемый преступник (самоубийство)», — уточнил представитель полиции.

Боде добавил, что в результате инцидента также пострадали 20 человек.

По словам другого источника газеты, сотрудникам правоохранительных органов по-прежнему неясно, было ли происшествие в Мюнстере терактом.

«Мы ведем расследование по всем направлениям», — подчеркнул источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2018 г. в городе Мюнстер водитель грузовика совершил наезд на группу людей.

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