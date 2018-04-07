Калининград, 7 апреля, 2018, 20:01 — ИА Регнум. В пригороде Балтийска Калининградской области в эти минуты горит нежило здание общежития, расположенное неподалеку от воинской части. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили очевидцы.

Валентина Федоринская / ИА REGNUM Пожар в Балтийске

«Горит двухэтажная нежилая общага. На месте происшествия четыре бригады пожарной охраны и одна «скорая», — сообщает очевидец.

В Балтийске расположена главная военно-морская база Балтийского флота. Сам пожар идет в пос. Севастопольском на улице Киркенесской.

По предварительным данным, пострадавших нет.