Вашингтон, 7 апреля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Военный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в США. Об этом говорится в сообщении военной базы Форт-Кэмпбелл на странице базы в Facebook.

U.S. Air Force Вертолёт AH-64E Apache

ЧП произошло в пятницу, 6 апреля, в штате Кентукки. По последним данным, в результате инцидента погибли двое военных.

«Двое военных (…) погибли в результате крушения вертолета AH-64E Apache недалеко от базы Форт-Кэмпбелл», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства случившегося.

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