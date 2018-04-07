В США рухнул военный вертолет Apache, есть жертвы
Вашингтон, 7 апреля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Военный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в США. Об этом говорится в сообщении военной базы Форт-Кэмпбелл на странице базы в Facebook.
U.S. Air Force
Вертолёт AH-64E Apache
ЧП произошло в пятницу, 6 апреля, в штате Кентукки. По последним данным, в результате инцидента погибли двое военных.
«Двое военных (…) погибли в результате крушения вертолета AH-64E Apache недалеко от базы Форт-Кэмпбелл», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причина и обстоятельства случившегося.
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