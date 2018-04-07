Москва, 7 апреля, 2018, 19:44 — ИА Регнум. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после нанесения по ней капитальнейших ударов в Сирии концентрируется именно на одиночных выступлениях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Терроризм

Небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших в кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. От 30 до 50 человек пострадали, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.

«Нельзя не видеть, что так называемые мелкие теракты, создавая впечатление обыденности, несут в себе кроме всего прочего мощнейший отрицательный заряд психологического свойства. Общество погружается в атмосферу постоянного страха, что играет только на руку террористам», — отметил Клинцевич.

Наезд на людей в Германии — второй в течение последних двух недель теракт в западной Европе, указал сенатор. Взятие заложников 23 марта на юге Франции не стало для спецслужб соответствующих стран серьезным предупреждением, сокрушается парламентарий.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших в немецком городе Мюнстер.