Правительство Германии выразило соболезнования родным погибших в Мюнстере
Берлин, 7 апреля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Правительство Германии выразило соболезнования в связи с наездом грузовика на людей в Мюнстере. Об этом сообщила заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер на странице в соцсети Twitter.
Дарья Алексеева ИА REGNUM
Мюнстер. Центр города
«Ужасные новости из Мюнстера, — написала Деммер. — Полиция предоставляет вам информацию. Наши мысли с погибшими и их родственниками».
Ранее ряд СМИ сообщил, что 7 апреля в городе Мюнстер водитель грузовика совершил наезд на группу людей.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли 3 человека, еще около 30 получили ранения. Водитель грузовика, въехавшего в толпу людей, был найден мертвым.
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