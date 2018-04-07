«Севилья» потерпела разгромное поражение от «Сельты» со счетом 4:0
Мадрид, 7 апреля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. 7 апреля на стадионе «Балаидос» был разыгран матч в рамках 31-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Сельта» и «Севилья». Матч завершился разгромным поражением гостей со счетом 4:0.
На 38-й минуте бразильский латераль Гильерме Арана срезал мяч в свои ворота — 1:0. В дебюте второго тайма испанский форвард Яго Аспас удвоил преимущество в счете, замкнув разрезающую передачу Эрнандеса — 2:0. Через 3 минуты Аспас оформил дубль — 3:0. Ассистом в очередной раз отметился Эрнандес. На 79-й минуте Аспас забил третий мяч в этой встрече и довел счет до разгромного — 4:0.
Статистика матча («Сельта"/"Севилья»)
Удары 9/15
Удары в створ 7/6
Владение 49%/51%
Фолы 7/12
Набрав 43 очка «Сельта» поднялась на 9-е место. «Севилья» с 46-ю баллами осталась на 7-й позиции.
Составы на матч:
«Сельта»: Альварес, Мальо, Кастро, Гомес, Ронкалья, Эрнандес, Лоботка, Васс, Аспас, Систо, Мендес.
«Севилья»: Сория, Лайюн, Кьер, Каррису, Арана, Банега, Н’Зонзи, Писарро, Сарабия, Рамирес, Бен-Йеддер.
Главный арбитр матча: Альфонсо Альварес Искиердо.
Предупреждения: Кастро — 12, Писарро — 21, Банега — 86.
Голы: Арана (авг) 38 — 1:0, Аспас 58 — 2:0, Аспас 61 — 3:0, Аспас 79 — 4:0.