Мадрид, 7 апреля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. 7 апреля на стадионе «Балаидос» был разыгран матч в рамках 31-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Сельта» и «Севилья». Матч завершился разгромным поражением гостей со счетом 4:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

На 38-й минуте бразильский латераль Гильерме Арана срезал мяч в свои ворота — 1:0. В дебюте второго тайма испанский форвард Яго Аспас удвоил преимущество в счете, замкнув разрезающую передачу Эрнандеса — 2:0. Через 3 минуты Аспас оформил дубль — 3:0. Ассистом в очередной раз отметился Эрнандес. На 79-й минуте Аспас забил третий мяч в этой встрече и довел счет до разгромного — 4:0.

Статистика матча («Сельта"/"Севилья»)

Удары 9/15

Удары в створ 7/6

Владение 49%/51%

Фолы 7/12

Набрав 43 очка «Сельта» поднялась на 9-е место. «Севилья» с 46-ю баллами осталась на 7-й позиции.

Составы на матч:

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кастро, Гомес, Ронкалья, Эрнандес, Лоботка, Васс, Аспас, Систо, Мендес.

«Севилья»: Сория, Лайюн, Кьер, Каррису, Арана, Банега, Н’Зонзи, Писарро, Сарабия, Рамирес, Бен-Йеддер.

Главный арбитр матча: Альфонсо Альварес Искиердо.

Предупреждения: Кастро — 12, Писарро — 21, Банега — 86.

Голы: Арана (авг) 38 — 1:0, Аспас 58 — 2:0, Аспас 61 — 3:0, Аспас 79 — 4:0.