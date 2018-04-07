Берлин, 7 апреля, 2018, 18:58 — ИА Регнум. В немецком Мюнстере найден мертвым водитель грузовика, въехавшего в толпу людей. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил представитель местной полиции.

Цитата из к/ф «Грузовик». Реж. Дин Фрэнсис. 2009. Австралия Грузовик

По словам источника, предполагаемый преступник покончил с собой на месте происшествия.

При этом представитель полиции подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать «инцидент с грузовиком» как теракт.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним, 7 апреля газета Rheinische Post со ссылкой на свои источники сообщила, что в городе Мюнстер на юге Германии водитель грузовика совершил наезд на группу людей.

По данным издания, в результате инцидента погибли 3 человека, еще около 30 получили ранения. Эти данные пока официально не подтверждены.

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