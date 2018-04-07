Киев, 7 апреля, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Война в Донбассе закончится победой вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ВСУ

«Уверен, на нашей земле воцарится мир, — написал Порошенко. — Война закончится нашей победой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Киеве был совершен государственный переворот, после чего в Донбассе вспыхнула гражданская война.

Новые власти Украины направили нацбатальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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