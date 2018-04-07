Грузовик въехал в толпу людей в Германии
Берлин, 7 апреля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. На юге Германии водитель грузовика совершил наезд на группу людей. Об этом сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на свои источники.
Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США
Грузовик
ЧП произошло в субботу, 7 апреля, в городе Мюнстер. По данным издания, в результате инцидента погибли три человека, еще около 30 получили ранения.
«В Мюнстере произошел серьезный инцидент с грузовиком», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Обстоятельства ДТП выясняются.
Официально данная информация пока не подтверждена.