Берлин, 7 апреля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. На юге Германии водитель грузовика совершил наезд на группу людей. Об этом сообщила газета Rheinische Post со ссылкой на свои источники.

Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США Грузовик

ЧП произошло в субботу, 7 апреля, в городе Мюнстер. По данным издания, в результате инцидента погибли три человека, еще около 30 получили ранения.

«В Мюнстере произошел серьезный инцидент с грузовиком», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Обстоятельства ДТП выясняются.

Официально данная информация пока не подтверждена.