Калуга, 7 апреля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Увеличение цен (от 0,8% до 2%) на хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, масло сливочное, сметану, сыр, рыбу мороженую, картофель, морковь, томаты, перец сладкий, яблоки и мандарины наблюдается в магазинах федеральных сетей Калужской области, сообщили 7 апреля ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Хлеб с маслом

Максимальные цены среди соседних областных столиц Центрального федерального округа в Калуге отмечаются на масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное, сметану и картофель.

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