Лондон, 7 апреля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании обещает в ближайшее время рассмотреть запрос посольства России на встречу главы британского ведомства Бориса Джонсона и российского посла Александра Яковенко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Конечно, мы рассмотрим их запрос и ответим должным образом», — сказал дипломат.

7 апреля пресс-служба российской дипломатической миссии в Великобритании сообщила, что посольство РФ в Лондоне направило в министерство иностранных дел Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери произошло отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Официальный Лондон мгновенно поспешил назначить виновной в этом РФ. При этом каких-либо доказательств этому предоставлено не было.

Москва отвергает все обвинения.

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